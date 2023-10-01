В Азербайджане вводятся новые госпошлины за деятельность такси - с сегоднящнего дня
В Азербайджане сегоднящнего дня вводятся новые государственные пошлины на такси.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в поправке к закону "О государственной пошлине".
Согласно документу, установлены ставки за предоставление разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Госпошлины установлены в следующем размере:
- при получении удостоверения, позволяющего оказывать пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, - 125 манатов;
- получение пропускной карты на одно транспортное средство - 25 манатов;
- получение операторами пропускных удостоверений на осуществление международных грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок автотранспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами - 250 манатов;
- получение пропускной карты на каждое транспортное средство - 75 манатов;
- получение разрешения на деятельность оператора заказа такси - 3000 манатов.
Новые госпошлины начнут действовать с 1 октября 2023 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре