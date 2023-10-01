В Габале столкнулись легковой автомобиль и грузовик

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Бёюк Пирали Габалинского района.

Как сообщает Day.Az, на вызов были привлечены спасатели Северо-западного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись легковой автомобиль марки "Лада" и грузовой автомобиль марки "ГАЗ", в автомобиле оказался зажат один человек.

В результате проведенных спасательных мероприятий тело одного человека было извлечено из транспортного средства и передано по назначению.