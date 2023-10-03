https://news.day.az/society/1603280.html Пожар в жилом доме в Баку, есть погибший
Пожар в жилом доме в Баку, есть погибший
В результате пожара в Хазарском районе города Баку на первом этаже пятиэтажного жилого дома сгорел спальный гарнитур в однокомнатной квартире общей площадью 38 кв.м.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия пожарными был обнаружен труп одного человека.
Остальная часть квартиры защищена от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
В связи с инцидентом соответствующие органы проводят расследование.
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