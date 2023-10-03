Новые подробности о состоянии задержанного в Иране Фарида Сафарли

Мать задержанного в Иране гражданина Азербайджана Фарида Сафарли Диляра Аскерова сообщила, что два дня назад говорила с сыном и что у него нет проблем со здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В ближайшие недели станет известно, когда состоится апелляционный суд. Нет надежды на то, что его помилуют", - сказала мать задержанного .

Напомним, что студент Йенского университета Германии Фарид Габиль оглу Сафарли (1997 года рождения) 20 февраля 2023 года посетил Иран, и с 4 марта от него не было никаких известий. Позже выяснилось, что он арестован в Иране.

19 июля обвинение в "шпионаже", выдвинутое против Фарида Сафарли во время судебного заседания, было заменено обвинением в "намерении осуществить шпионаж".

Генеральный прокурор Камран Алиев заявил журналистам, что во время встречи с иранским коллегой попросил его рассмотреть вопрос Фарида Сафарли в соответствии с принципами гуманизма.

Отметим, что Фарид Сафарли был приговорен к 2 годам лишения свободы.