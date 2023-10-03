На этой улице Баку оборудован регулируемый пешеходный переход

На улице Тебриз (рядом с Бакинским Конгресс-центром) в Наримановском районе Баку появился регулируемый пешеходный переход.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Азербайджанского агентства наземного транспорта при МВД.

Было отмечено, что на асфальтовое покрытие была нанесена соответствующая разметка, а благодаря установке здесь светофоров обеспечена очередность движения и повышен уровень безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Кроме того, здесь организованы регулируемые одноуровневые пешеходные переходы, а для людей с ограниченными физическими возможностями установлены пандусы и устройства для управления светофорами.