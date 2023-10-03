В Гяндже ремонтируются дороги

Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана проводятся масштабные ремонтно-строительные работы, сообщает во вторник Day.Az.

Согласно информации агентства, в Гяндже запланирован ремонт 52 улиц общей площадью 346 тысяч квадратных метров, и работа в этом направлении уже идет.

В ходе ремонтно-строительных работ проводится демонтаж старого асфальтового покрытия на улицах и дорогах с дальнейшей укладкой нового асфальтового покрытия, при необходимости на некоторых участках создается новое земляное полотно.

В рамках проекта восстанавливаются существующие тротуары, строятся новые тротуары, укладывается брусчатка.

По завершении работ по асфальтированию будут проведены линии дорожной разметки и пешеходные полосы, а также установлены дорожные знаки и информационные щиты на улицах и дорогах.

Все работы выполняются в соответствии с графиком, составленным под контролем руководства агентства. Чтобы завершить работы в срок, на участках задействовано необходимое количество рабочей силы и техники.

Напомним, что ремонтно-строительные работы проводятся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана в соответствии с указом Президента Азербайджана о ремонте внутренних автомобильных дорог Гянджи.