В Азербайджане определяются задачи государства в области госрезервов
В Азербайджане определяются задачи государства в области государственных резервов.
Как сообщает во вторник Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственных резервах" (первое чтение), который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно проекту, среди обязанностей государства в сфере государственных резервов, в частности, определение перечня стратегически важных товаров; рисков резкого роста и снижения цен с точки зрения обеспечения потребительского рынка этими товарами; осуществление мониторинга стратегически важных товаров (в том числе товаров, предоставляемых участниками рынка); составление продовольственного баланса страны.
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