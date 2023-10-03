Скончался первый вице-президент SOCAR Хошбахт Баги оглы Юсифзаде, передает Day.Az.

Xoшбахт Юсифзаде родился 14 января 1930 года в бакинском селе Пиршаги. Окончив в 1952 году Азербайджанский индустриальный институт (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), получил специальность "горный инженер-геолог". Трудовую деятельность начал в том же году в Баку в управлении "Госспецнефтепроект" Министерства нефтяной промышленности СССР, затем работал на различных должностях в объединении "Морнефть", тресте "Гюрганнефть" (ныне НГДУ "Нефтяные камни"), управлении "Главморнефть", объединении "Каспийморнефть", Государственном концерне "Азеринефть" и Государственной нефтяной компании. В 2004 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Х.Юсифзаде был назначен первым вице-президентом ГНКАР по геологии, геофизике и разработке месторождений, а в 2016 году - первым вице-президентом SOCAR. При его непосредственном участии и руководстве были открыты и введены в эксплуатацию более 20 нефтегазовых месторождений в азербайджанском, туркменском и российском секторах акватории Каспийского моря, в том числе всемирно известные месторождения Азери, Чираг и Гюнешли. Известный ученый-нефтяник сыграл незаменимую роль, можно сказать, во всех работах, проведенных совместно с зарубежными компаниями, в том числе в разработке блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли (в глубоководной части моря), таких известных месторождений, как Ашрафи, Карабах, Кяпаз, Бахар, гигантского газоконденсатного месторождения Шахдениз, крупного месторождения Абшерон, а также в открытии месторождения Умид, которое SOCAR открыла за счет собственных ресурсов в 2010 году.

В целом научные исследования Х.Юсифзаде внесли большой вклад в решение проблем, возникающих при открытии и разработке нефтяных и газоконденсатных месторождений. За разработку научной концепции в этой области доктор геолого-минералогических наук Хошбахт Юсифзаде награжден Золотой медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви, Международной серебряной медалью имени академика Азада Мирзаджанзаде Российской академии естественных наук. За заслуги перед мировой наукой и экономикой награжден Европейским орденом организации UNCOPA, действующей в швейцарском городе Женева, двумя орденами СССР - Трудового Красного Знамени и "Знак Почета", дважды удостаивался Государственной награды. В годы независимости его деятельность была оценена орденами "Истиглал", "Шохрат", "Шараф", "Эмек" 1-й степени, "Гейдар Алиев", а также Премией "Гейдар Алиев", Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики.