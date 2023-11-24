B Бишкеке состоялась встреча с азербайджанской общиной

В рамках "Года Гейдара Алиева" состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с азербайджанской общиной, проживающей в Кыргызской Республике.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, во встрече, проведенной в городе Бишкек, приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в различных городах Кыргызстана.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память основателя современного Азербайджанского государства Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Встреча продолжалась демонстрацией фильма, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Поприветствовав участников мероприятия, председатель комитета выступил с подробным отчетом о направлениях многогранной деятельности структуры и реализованных системных проектах. Напомнив о рекомендациях Президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, относительно сохранения качеств, свойственных идеологии азербайджанства, национальной идентичности, председатель комитета высоко оценил деятельность, осуществляемую нашей диаспорой в Кыргызстане в соответствии с данными рекомендациями. Он призвал соотечественников к большей активности в деле пропаганды нашего языка, культуры и искусства, подчеркнул важность привлечения молодежи к диаспорской деятельности.

На мероприятии выступили председатель Общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан" Акиф Алафердов, председатель Общественного объединения "Ирс" Хансывар Бахшалиев и другие. Oни отметили, что гордятся тем, что являются диаспорой народа-победителя, высоко оценили тесное сотрудничество объединяющего миллионы наших соотечественников комитета, работа которого ощутимо интенсифицировалась, с нашей диаспорой в Кыргызстане.

Медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности", присужденная активисту диаспоры в Кыргызстане Асаду Гасанову, после его смерти была передана племяннику покойного Алескеру Сафарову.

Мероприятие, на котором состоялся широкий обмен мнениями, завершилось ответами на вопросы.

Затем председатель комитета побывал в гостях у семьи азербайджанца Алескера Сафарова, проживающего в селе Первомайск Сокулукского района Чуйской области. Председатель комитета был проинформирован о том, что в настоящее время в селе проживают 26 азербайджанских семей. В период беспощадных репрессий 1930-х годов их предки были сосланы из различных регионов Азербайджана в Кыргызстан. Отмечено, что в течение 90 лет Кыргызстан стал родиной пяти поколений азербайджанцев, был одной из первых стран, принявших закон "О выплате компенсации лицам, подвергшимся репрессиям", что многие поколения азербайджанцев до 1956 года рождения, подвергшихся репрессиям в 1933 году, получили компенсацию.

На встрече было подчеркнуто, что наши соотечественники привязаны к национальным корням, очень любят историческую родину и безгранично рады Победе Азербайджана в Карабахе.

В мероприятии принял участие председатель Общества дружбы и сотрудничества "Кыргызстан-Азербайджан" Акиф Алафердов.

Отметим, что Сокулукский район был создан 5 февраля 1935 года как Кагановичский район, а с 6 июля 1957 года переименован в Сокулукский. Согласно переписи населения Кыргызстана на 2009 год число азербайджанцев здесь составило 2299 человек.

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