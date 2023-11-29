Смертельное ДТП в Балакене

В Балакенском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Шамбул района.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, 29 ноября примерно в 17 часов на территории села Шамбул столкнулись 2 легковых автомобиля "Mercedes", за рулем которых находились Хафиз Исмаилов и Илькин Хетаев. В результате аварии по 1 пассажиру каждого автомобиля погибли, оба водителя и 3 пассажира пострадали.

По факту проводится расследование.

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