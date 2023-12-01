В Шабранском районе обнаружены оружие и боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, сотрудники райотдела полиции во время несения службы обнаружили на обочине дороги автомат Калашникова, три магазина и 110 патронов различного калибра.

По данному факту в Шабранском РОП проводится расследование.

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