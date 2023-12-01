https://news.day.az/society/1618501.html В Шабранском районе обнаружены оружие и боеприпасы - ФОТО
В Шабранском районе обнаружены оружие и боеприпасы - ФОТО
В Шабранском районе обнаружены оружие и боеприпасы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Согласно информации, сотрудники райотдела полиции во время несения службы обнаружили на обочине дороги автомат Калашникова, три магазина и 110 патронов различного калибра.
По данному факту в Шабранском РОП проводится расследование.
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