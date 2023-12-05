https://news.day.az/society/1619575.html В Баку ограничили скорость движения
В Баку ограничили скорость движения
В связи с наблюдающимися в настоящее время осадками и ветреной погодой, ограничение скорости на некоторых полосах автомобильной дороги Зыхский круг - аэропорт снижено на 20 км/ч.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом.
"При этом на информационных табло высвечиваются знаки "Скользкая дорога" и "Сильный ветер". Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости", - говорится в сообщении.
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