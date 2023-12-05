Зияфет Аскеров о пенсионном обеспечении военнослужащих в Азербайджане

В результате повышения срока военной службы на пять лет вследствие принятия предложенных изменений в закон пенсионное обеспечение военнослужащих увеличится с 50 до 65 процентов.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции в Милли Меджлисе Азербайджана в связи с обсуждениями изменений в законопроекты "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе" сказал председатель комитета парламента по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

"При этом хочу отметить, что в зависимости от родов войск оно будет увеличиваться на два или три процента ежегодно. При сроке военной службы более 25 лет, пенсионное обеспечение будет рассчитано исходя из 75 процентов", - сказал он.

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