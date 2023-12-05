В Азербайджане установлены новые штрафы

Нарушители законодательства о платежных услугах и платежных системах в Азербайджане будут штрафоваться на сумму до 7 тысяч манатов.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса, добавляется новая статья - 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

Согласно новой статье, в частности, за оказание платежных услуг через платежного агента, не находящегося в реестре Центрального банка Азербайджана; непредставление поставщиками платежных услуг в установленные законом сроки информации о заключенном договоре о функционировании в стране иностранной платежной организации, организации электронных денег и оператора платежной системы без открытия местного филиала; за непредставление банками, местными филиалами иностранных банков и национальным оператором почтовой связи в установленный законом срок в Центральный банк Азербайджана информации о том, что они будут выступать в качестве эмитента электронных денег, поставщика посреднических услуг для проведения платежных операций и поставщика информационных услуг должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 7 000 манатов.

За непредоставление или ненадлежащее представление в установленный законом срок в Центральный банк Азербайджана сведений об операциях или же инцидентах в сфере безопасности поставщиком платежных услуг и оператором платежной системы, в том числе местным филиалом поставщика зарубежных платежных услуг и оператором внешней платежной системы, должностные лица будут оштрафованы в размере от 500 до 700 манатов, юридические лица - от 3 000 до 5 000 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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