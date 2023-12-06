В Баку проходит международная конференция по вопросам домашнего насилия

В Баку проходит международная конференция "Предотвращение домашнего насилия: возможности и перспективы".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции, наряду с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедовым и должностными лицами государственных органов, принимают участие руководитель Офиса резидента-координатора ООН в Азербайджанской Республике, региональный директор Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии, руководитель отдела гендерного равенства Совета Европы, член парламента, председатель комитета парламента по гендерному равенству и председатель семейного комитета Республики Корея, глава департамента Службы пробации министерства юстиции и здравоохранения земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), ученые из университетов Беларуси, Великобритании и США.

Новость обновялется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!