Как долго продлится нестабильная погода?

В Баку и на Абшеронском полуострове 7 декабря ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах полуострова возможны интенсивные осадки.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

По информации службы, нестабильная погода сохранится в районах Азербайджана до вечера 7 декабря, местами ожидаются дожди. Не исключено, что в некоторых регионах пройдут интенсивные осадки, грозы, в горных районах выпадет снег. Будет дуть западный ветер, который местами усилится до 15-20 метров в секунду.

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