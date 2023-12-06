https://news.day.az/society/1619983.html Как долго продлится нестабильная погода?
Как долго продлится нестабильная погода?
В Баку и на Абшеронском полуострове 7 декабря ожидаются кратковременные дожди. В некоторых местах полуострова возможны интенсивные осадки.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.
По информации службы, нестабильная погода сохранится в районах Азербайджана до вечера 7 декабря, местами ожидаются дожди. Не исключено, что в некоторых регионах пройдут интенсивные осадки, грозы, в горных районах выпадет снег. Будет дуть западный ветер, который местами усилится до 15-20 метров в секунду.
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