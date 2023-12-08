Назначены прокуроры Шушинского и Гёйгёльского районов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева Нариман Асадов назначен прокурором Шушинского района.

Отдельным приказом на должность прокурора Гёйгёльского района назначен Расул Гасанов.

Сообщается, что до этого назначения Нариман Асадов работал прокурором Управления превентивных мер и расследования Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики.

Расул Гасанов до этого назначения работал заместителем прокурора города Гянджа.

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