Список кандидатов в президенты должен быть опубликован до 18 января 2024 года

Список зарегистрированных кандидатов на внеочередных президентских выборах должен быть опубликован до 18 января 2024 года.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Календарном плане основных действий и мер по проведению внеочередных президентских выборов", утвержденном Центральной избирательной комиссией Азербайджана.

Отмечено, что Центральной избирательной комиссии рекомендуется опубликовать список не позднее, чем за 20 дней до дня голосования.

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