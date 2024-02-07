Голосовать на президентских выборах в Ханкенди - большая гордость - инженер, работающий в Ханкенди
Голосовать на президентских выборах в Ханкенди - большая гордость.
Как передает Day.Az, об этом в среду корреспонденту Trend, сообщил Асим Рзазаде, работающий инженером в городе Ханкенди.
Он отметил, что гордится быть свидетелем исторического момента и быть его частью.
"Сегодня я очень рад, что мне посчастливилось проголосовать в Ханкенди. Выборы организованы на самом высоком уровне. Для каждого избирателя созданы все условия", - добавил А.Рзазаде.
Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.
За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.
Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.
Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.
Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.
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