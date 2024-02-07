Участие избирателей в президентских выборах в Азербайджане увеличивается

Участие избирателей в президентских выборах в Азербайджане все больше увеличивается, отражая большой интерес у граждан к политическому процессу.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель участка №25 Сабунчинского четвертого избирательного округа №29, организованного в средней школе №307 в поселке Забрат, Садыгова Самира.

Она подчеркнула, что выборы проходят с большой активностью, что отражает высокий моральный дух среди избирателей.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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