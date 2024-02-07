Убедительную победу Ильхама Алиева на выборах отмечают и в Нахчыване с праздничным настроем

Уверенная победа Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, как и во всей стране, отмечается с праздничным настроем и в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим в городе Нахчыван и районах автономной республики проходят автомобильные шествия, тысячи жителей с флагами скандируют победные лозунги на улицах и проспектах.

Отметим, что американская организация Oracle Advisory Group, Центр мониторинга Rəy и Центр социологических исследований объявили результаты exit poll, проведенных ими на внеочередных президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане.

По данным организации Oracle Advisory Group, Президент Ильхам Алиев набрал 93,9 процента избирателей, Центра мониторинга Rəy - 92,6 процента, Центра социологических исследований - 92,4 процента.

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