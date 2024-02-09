Тяжелое ДТП с участием электровоза и автомобиля

Сегодня, около 07:10, автомобиль марки Nazlifan с государственным регистрационным знаком 75-VL-639 внезапно выехал на железнодорожный переезд возле станции "Ситалчай" и столкнулся с электровозом, принадлежащем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ЗАО.

По имеющейся информации, в результате столкновения пострадавших нет.

ЗАО еще раз призвало водителей транспортных средств строго соблюдать требования статьи 44 Закона Азербайджанской Республики "О дорожном движении", снизить скорость при приближении к железнодорожным переездам, проявлять высокую бдительность и продолжить движения лишь полностью убедившись, что к переезду не подходит поезд.

"За нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 100 манатов", - говорится в заявлении АЖД.

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