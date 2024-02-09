Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил выплату пенсий за февраль в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в министерстве.

Пенсии были выданы с повышением на 11,2 процента на основе индексации. Поскольку повышение было введено с начала этого года, январское повышение также было добавлено к этой сумме и выплачено пенсионерам.

Согласно соответствующему графику, пенсии за февраль для других регионов республики, а также пенсии за этот месяц лицам, имеющим право на льготную пенсию, будут выплачиваться на следующей неделе в повышенном размере на основе индексации.

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