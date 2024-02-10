Mарокканские журналисты побывали в Агдаме, Аскеране и Шуше

В рамках поездки в Азербайджан группа марокканских журналистов совершила поездку в города Агдам, Аскеран и Шуша Карабахского экономического района.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, сначала делегация ознакомилась с комплексом "Имарет" Панахали хана, Джума-мечетью в Агдаме, осмотрела развалины Агдамского государственного драматического театра, стала свидетелем совершенных армянами актов вандализма. Гости были подробно проинформированы о разрушении наших исторических памятников, работе по восстановлению и реконструкции, проводимой в соответствии с генеральным планом Агдама.

Побывав затем в Аскеране, делегация ознакомилась с обнаруженным в этом городе массовым захоронением и провела съемки.

В ходе ознакомления, начавшегося с центральной площади города Шуша, состоялось посещение расстрелянных памятников известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, мечети Ашагы Говхарага, Шушинской крепости и Джыдыр дюзю.

Специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, встретившись с гостями в здании Исполнительной власти Шушинского района, подробно проинформировал их об истории нашего древнего города, актах вандализма, которым он подвергся в годы оккупации, проводимой здесь работе по восстановлению и реконструкции, отметил, что на 12-й Конференции министров культуры исламского мира, состоявшейся в столице Государства Катар Дохе культурная столица Азербайджана город Шуша объявлена "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Затем были даны ответы на вопросы марокканских журналистов.

Отметим, что в состав делегации входят редактор Агентства MAP Мохаммед Асваб, редактор издания "L'Opinion" Анасс Маклух, директор редакции газеты "Le Matin" Сухаил Нхаили, руководитель директората газеты "Al Bayane", директор по изданиям Махтат Ракас, директор газеты "La Vie Eco" Фахд Ираги, соучредитель независимого цифрового органа печати "Le Desk" Фатима Лгадири, сотрудник еженедельного франкоязычного новостного журнала "TelQuel" Яссин Мажди, оператор новостного онлайн-канала BBMTV Бухаиб Брхадда и независимый фотограф Баху Элхассан.

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