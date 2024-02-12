https://news.day.az/society/1636538.html Хорошая новость для родителей - ФОТО
Хорошая новость для родителей - ФОТО
В январе 2024 года Государственный фонд социальной защиты назначил и выплатил 8 311 лицам единовременное пособие по рождению ребенка.
Об этом сообщили Day.Az в Фонде.
Сообщается, что среди родившихся детей 3 960 - девочки, 4 351 - мальчики.
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