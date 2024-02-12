Хорошая новость для родителей

В январе 2024 года Государственный фонд социальной защиты назначил и выплатил 8 311 лицам единовременное пособие по рождению ребенка.

Об этом сообщили Day.Az в Фонде.

Сообщается, что среди родившихся детей 3 960 - девочки, 4 351 - мальчики.

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