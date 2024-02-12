Назначен начальник полиции Ханкенди

Назначен начальник полиции города Ханкенди.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Отмечено, что соответствующим приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова полковник полиции Заур Насиров назначен начальником отдела полиции города Ханкенди.

До этого назначения он был начальником отдела полиции Гёйгёльского района.

Заур Насиров родом из города Ханкенди.

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