Директор школы прокомментировала кадры насилия среди школьников

Инцидент произошел вне школы, во внеурочное время.

Как сообщает во вторник Day.Az об этом заявила директор средней школы №156 Гюляр Исмаилова.

Она отметила, что виновником инцидента является ученица XI класса данной школы.

"Два других лица - это ее соседи, не являющиеся учениками нашей школы. Мы не наблюдали никаких психологических проблем у ученицы, совершившей противоправные деяния. 14 февраля, получив информацию о случившемся, мы пригласили ее родителей в школу и психолог провел с ней беседу. Ученица заявила, что это было сделано в шутку, и что она сожалеет о случившемся", - добавила директор.

Отметим, что распространились кадры, на которых ученицей XI класса столичной средней школы №156 за пределами школы совершаются неадекватные действия в отношении девочки, которая выпустилась из IX класса вышеуказанной школы в 2023 году.

Согласно информации, распространенной МВД, вопрос о неадекватном и неэтичном поведении ученицы XI класса был взят под контроль. По причине наличия признаков состава преступления - хулиганства было возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Следственные действия продолжаются.

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