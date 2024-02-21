В Агсу задержаны наркоторговцы

Сотрудники Агсуинского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия против лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории района.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудниками полиции был задержан местный житель Эйваз Эйвазов, ранее судимый за кражу.

При обыске его места жительства было обнаружено и изъято 500 г марихуаны, которую он хранил в стеклянной таре. В ходе предварительного расследования было установлено, что наркотик мужчина получил из кустов конопли, которые посадил несколько лет назад.

В результате другой операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в качестве подозреваемого был задержан Нихад Алиев. В ходе личного досмотра при нем были обнаружены героин и психотропное вещество метамфетамин, которые были переданы следствию в качестве вещественных доказательств.

По данным фактам в Агсуинском РОП возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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