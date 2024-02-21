Назван ущерб водной инфраструктуре Азербайджана от армянской оккупации

В период оккупации Арменией был нанесен серьезный ущерб водной инфраструктуре Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на конференции на тему "Реконструкция водно-канализационной инфраструктуры в Карабахском регионе" заявил советник Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

"За 30 лет было разрушено 10 водохранилищ, 1 200 км оросительных каналов. Арменией были загрязнены водоемы, водные ресурсы использовались как инструмент политического давления. К примеру, Сарсангское водохранилище.

Из водоемов в Тертерчай было сброшено очень мало воды. Несмотря на то, что Азербайджан неоднократно обращался к международным организациям по этим вопросам, государство-оккупант это игнорировало. Ведутся работы по восстановлению водной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях", - добавил он.

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