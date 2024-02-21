Меняется график работы бакинского метро

В ночь с 22 на 23 февраля в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения в связи с домашним матчем футбольного клуба "Карабах" стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА с "Брагой".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО.

Согласно обращению Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), в ночь с 22 на 23 февраля время работы метрополитена будет продлено на 1 час.

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