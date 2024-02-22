Когда начнет деятельность Карабахский университет?

21 февраля в Инновационном центре STEAM состоялась встреча в связи с Карабахским университетом.

Как сообщили Day.Az в министерстве науки и образования Азербайджана, во встрече приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр науки и образования Эмин Амруллаев, ректоры высших учебных заведений, азербайджанские ученые, проживающие за рубежом, и другие участники.

На встрече была продемонстрирована презентация, посвященная направлениям деятельности Карабахского университета, специальностям, а также была представлена информация о проделанной в университете работе, целях и планах на будущее.

Участники встречи поделились своими рекомендациями по деятельности университета, были проведены широкие дискуссии о формировании современной среды для студентов и академического состава университета, создании экосистемы, в которой поддерживаются творческие проекты, основанные на исследованиях.

Отметим, что Карабахский университет начнет свою деятельность с 2024/2025 учебного года. В университете на начальном этапе предполагается обучение около 1000 студентов.

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