https://news.day.az/society/1639875.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно сообщению, в 18:51 по местному времени в Каспийском море на глубине 65 км произошло землетрясение магнитудой 3.
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