Из Германии экстрадирован находившийся в розыске гражданин Азербайджана

Лицо, находящееся в международном розыске, было задержано в Германии и экстрадировано в Азербайджан.

Об этом в субботу Day.Az сообщили в министерстве юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что министерство юстиции осуществило экстрадицию в страну гражданина Азербайджана Марвуда Вагифзаде, объявленного Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане в международный розыск.

Так, в 2021 году М.Вагифзаде, работавший кредитным специалистом в Ясамальском филиале ООО "World Telekom", был обвинен в завладении чужого имущества в крупном размере (статьи 179.3.2 и 313 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики) путем мошенничества с использованием служебного положения. Позже было установлено, что Вагифзаде находится в Германии, где он и был арестован.

На основании запроса Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции данного лица и гарантий, предоставленных министерством юстиции в соответствии с международными процедурами, было достигнуто согласие, и М.Вагифзаде был доставлен в Азербайджан из Германии ответственными сотрудниками Управления международного сотрудничества министерства юстиции и Пенитенциарной службы и помещен в Бакинский следственный изолятор на основании решения суда.

Отметим, что ранее в этом году из Колумбии, Венгрии и Польши были экстрадированы три человека, находившихся в международном розыске.

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