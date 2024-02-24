В Баку арестован курьер иранских наркоторговцев

В ходе очередной операции, проведенной сотрудниками 19-го отдела полиции Насиминского районного управления полиции, был задержан житель Абшеронского района Ильгар Керимли 1996 года рождения, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили Day.Az в МВД, у него было обнаружено 2 килограмма 355 граммов героина. Задержанный заявил, что приобрел героин с целью продажи на территории столицы, вступив в сговор с гражданином Ирана по имени Хасан, с которым познакомился в социальных сетях.

Расследование продолжается.

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