В Баку обнаружена граната

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпасов на улице Гачаг Наби Хатаинского района Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.



Совместно с сотрудниками правоохранительных органов были приняты соответствующие меры безопасности на территории. При осмотре места происшествия установлено, что обнаруженный боеприпас представляет собой 1 гранату PQ-2, пригодную к боевому применению.



Боеприпас были вывезен с территории для утилизации специалистами группы Службы спасения особого риска.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.

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