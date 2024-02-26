https://news.day.az/society/1640366.html Разрабатывается план реконструкции инфраструктуры ж/д линии Баку-Сумгайыт
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.
Разрабатывается план реконструкции инфраструктуры ж/д линии Баку-Сумгайыт
В настоящее время разрабатывается план реконструкции инфраструктуры железнодорожной линии Баку-Сумгайыт.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов.
"Сегодня существует необходимость коренной реконструкции инфраструктуры железнодорожных линий, электроснабжения, инфраструктуры Бакинской кольцевой дороги, то есть Сумгайыт-Баку", - сказал он.
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