Фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 9:00 26 февраля на территории страны в некоторых местах выпали осадки, в горных районах выпал снег.

Как передает Day.Az, высота снежного покрова составила 6 см в Шеки, 4 см в Ярдымлы, Грызе, 3 см в Лерике, Шахдаге, 2 см в Огузе, 1 см в Габале, Гядабее.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила почти 0 градусов, в Нахчыванской АР - 5-10, в низменных районах 0-2, в горных районах 7-12, в высокогорных районах до 18 градусов мороза.

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