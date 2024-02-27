Вниманию родителей

Вирусы Коксаки уже начали распространяться среди детей.

Как передает Day.Az, об этом во вторник, отвечая на вопросы Trend, сказал педиатр-реаниматолог Гошгар Исмайлов.

Он отметил, что при заражении этим вирусом сыпь появляется в основном на руках и ногах, а также вокруг глаз.

"Сыпь похожа на сыпь от ветрянки с волдырями. Иногда это называют "болезнью рук, ног и рта". Чаще встречается в основном в дошкольном возрасте. Поднимается температура, во рту появляются язвочки. При некоторых формах они могут даже перерасти в большие волдыри", - добавил он.

Напомним, что, хотя в последние годы в Азербайджане в результате профилактических мер против инфекционных заболеваний наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация по кори, начиная с апреля 2023 года были зафиксированы спорадические случаи распространения этого заболевания среди населения. Передача в основном наблюдалась среди детей.

Несмотря на то, что в 2022 году на территории страны был зарегистрирован всего один случай заражения корью, с января по ноябрь 2023 года этим заболеванием заразились 1 493 человека.

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