Еще 24 семьям вручены ключи от домов в Лачине

Сегодня очередным группам семей, прибывших в город Лачин и село Забух, вручены ключи от домов.

Как сообщает в среду Day.Az, сегодня в Лачин вернулись еще 24 семьи.

В церемонии вручения ключей приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, Службы восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе, ОАО "Лачинская Служба благоустройства" и другие лица.

Так, сегодня 20 семей (78 человек) вернулись в город Лачин и 4 семьи (11 человек) в село Забух.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 451 семьи, или 1705 человек в городе Лачин, и постоянное проживание 211 семей, или 808 человек в селе Забух.

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