Инцидент в бакинском метро

В поезде, который начал движение со станции "Ходжасан" бакинского метро в направлении станции "Автовокзал", произошла техническая неисправность. В связи с этим возникла необходимость эвакуации пассажиров из поезда, который находился на территории электродепо "Ходжасан". Эвакуация была завершена без проблем.

Как сообщили в пятницу Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", до устранения технической проблемы вход пассажиров на станцию "Ходжасан" полностью ограничен. Движение поездов в направлении "Автовокзал - 8 Ноября" обеспечивается по графику.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о возобновлении движения поездов в направлении станции "Ходжасан", говорится в сообщении ЗАО.

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