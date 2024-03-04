В Агсу задержаны наркоторговцы

Сотрудники Агсуинского районного управления полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Как передает Day.Az об этом заявила шекинская региональная группа пресс-службы МВД, в ходе операции были задержаны местные жители - Эльшан Гусейнов и Сабухи Джафаров.

У них были обнаружены марихуана и героин.

Расследование продолжается.

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