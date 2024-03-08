В Азербайджане выпал снег

По состоянию на 09:00 8 марта, на территории Азербайджана наблюдались осадки, в горных районах выпал снег.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

Высота снежного покрова в Алибее (Загатальский район) составила 38 см, Сарыбаше (Гахский район) - 15 см, Хыналыге - 6 см, Грызе - 3 см, Шахдаге - 2 см, Дашкесане, Гедабее, Гусаре - 1 см.

Количество выпавших в Шеки осадков составило 14 мм, Гахе - 12 мм, Шахбузе - 11 мм, Огузе, Ордубаде - 10 мм, Лянкяране, Загатале - 8 мм, Кельбаджаре, Шуше, Джафархане, Ярдымлы, Габале, Балакене, Нахчыване, Нефтчале, Гобустане, Шаруре, Астаре, Хыналыге, Гусаре, Зардабе, Губе, Бейлагане, Дашкесане, Гедабеке, Шамкире, Товузе, Садараке, Джульфе, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Агстафе, Исмайыллы, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Алтыагадже, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Ширване, Шабране, Халтане, Билясуваре, Джалилабаде, Хачмазе, Грызе, Шахдаге - до 6 мм, в Баку и Абшеронском полуострове - до 2 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер усиливался до 20 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигала 3 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 4 градусов тепла, Нахчыванской АР - от 1 градуса мороза до 3 тепла (в горах - до 6 градусов ниже нуля), низменных районах - до 7 градусов тепла, горных районах - 2 градуса ниже нуля, высокогорье - 8.

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