Как в Анголе празднуют азербайджанский Новруз

В столице Анголы Луанде прошло мероприятие, организованное Обществом друзей Азербайджана (основано в Нигерии) в честь праздника Новруз, сообщила Day.Az руководитель организации, наша соотечественница Биллюра Байрамова-Бернард.

В честь праздника Новруз, символом которого является проросшая зеленая трава пшеницы - сямяни, был посажен баобаб, являющийся символом африканского континента. Состоялась концертная программа, гостей угостили азербайджанскими национальными сладостями.

В мероприятии приняли участие исполнители, учащиеся и преподавательский состав Ангольской школы симфонического оркестра Camunga, который с сентября 2023 года изучает азербайджанскую музыку и стремится продвигать ее в Анголе. Специальной гостьей стала велосипедистка из Марокко Мерьем Белхиэль, которая с января 2023 года совершает турне по африканским странам. Биллюра Байрамова-Бернард рассказала, что в Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года. Новруз также включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, а 21 марта является Международным днем Новруза.

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