В Актау по случаю праздника Новруз организовано мероприятие «Азербайджанская юрта»

По случаю праздника Новруз генеральное консульство Азербайджана в казахстанском городе Актау и азербайджанская община организовали 22 марта мероприятие под названием "Азербайджанская юрта", которое прошло на Приморском бульваре города.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, посетивший сооруженную для мероприятия Азербайджанскую юрту, передал свои поздравления по случаю праздника и наилучшие пожелания азербайджанскому народу.

Исполняющий обязанности главы генерального консульства Азербайджана в Актау Эльчин Мамедов и лидер азербайджанской общины - председатель национально-культурного общества "Достлуг" Шамседдин Гусейнов поблагодарили акима за добрые слова и сердечно поздравили братский казахский народ с праздником Новруз.

Азербайджанскую юрту также посетили представители областной и городской администрации, Консультативного совета, Народного собрания, местных исполнительных органов власти и жители города.

На мероприятии прозвучала азербайджанская музыка, были исполнены национальные танцы, гостям были представлены блюда богатой азербайджанской кухни и оригинальные национальные сувениры.

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