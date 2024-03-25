В Ханкенди обнаружены боеприпасы

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 24 марта на территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 7 автоматов, 21 граната, 7 запала, 25 магазинов, 770 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

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