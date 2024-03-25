https://news.day.az/society/1647094.html В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В Ханкенди обнаружены боеприпасы
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 24 марта на территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 7 автоматов, 21 граната, 7 запала, 25 магазинов, 770 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
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