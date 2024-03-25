Предотвращено покушение на главу ИВ Лянкярана

Предотвращено покушение на главу Исполнительной власти Лянкяранского района.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

Было установлено, что Бахруз Аскеров вовлекал в тайную связь людей, проживающих в разных регионах республики и давал им указания с целью организации покушения на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.

Также было установлено, что Бахруз Аскеров поручил своим связным осуществить заговор против иностранного гражданина, работающего учителем английского языка в некоторых регионах Азербайджана.

В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий Бахруз Аскеров был арестован и привлечен к уголовной ответственности по статьям 28, 214.2.1 (приготовление к терроризму) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что главой Исполнительной власти Лянкяранского района с 2012 года является Талех Гарашов.

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