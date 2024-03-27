https://news.day.az/society/1647449.html Найден очередной схрон боеприпасов в Карабахе
Найден очередной схрон боеприпасов в Карабахе
В Губадлинском районе обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, большое количество боеприпасов было обнаружено сотрудниками Губадлинского РОП на территории села Махмудлу.
Обнаруженные одна мина, 73 минометных снаряда и около 1000 патронов были переданы по назначению.
По факту проводится расследование.
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