В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

26 марта в столице и в различных регионах республики сотрудникам полиции были сданы три гранаты, два магазина, девять ружей различных марок и 226 патронов различного калибра.

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