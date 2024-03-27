https://news.day.az/society/1647453.html У граждан изъяты оружие и боеприпасы
У граждан изъяты оружие и боеприпасы
В Азербайджане у граждан изъяты оружие и боеприпасы.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
26 марта в столице и в различных регионах республики сотрудникам полиции были сданы три гранаты, два магазина, девять ружей различных марок и 226 патронов различного калибра.
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