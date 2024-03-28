МВД распространило информацию о ДТП в Лянкяране, в котором погибли отец и сын.

Как сообщили Day.Az в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, 28 марта около 8 часов на территории села Сутемурдов столкнулись автомобили "Мерседес", "ВАЗ 2109" и "Chevrolet".

В результате водитель автомобиля марки "ВАЗ 2109" З.Керимов и его сын С.Керимов погибли на месте происшествия.

Водитель "Мерседеса" получил телесные повреждения. Расследование продолжается.

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