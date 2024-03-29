Ряд мужчин смогут выйти на пенсию на пять лет раньше

В Азербайджане на соответствующих основаниях будет признано право мужчин на досрочный выход на пенсию.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в проекте поправок в закон "О трудовых пенсиях", который обсуждался сегодня на заседании Милли меджлиса (парламент).

Согласно проекту, в случае смерти супруги мужчина, на попечении которого остался ребенок, в том числе при создании впоследствии новой семьи, сможет выйти на пенсию на 5 лет раньше установленного срока на соответствующих основаниях.

Отметим, что в соответствии со статьей 7 закона "О трудовых пенсиях" пенсионный капитал, зарегистрированный в страховой части лицевого счета лица, достигшего пенсионного возраста, позволяет получать пенсию не ниже минимального размера трудовой пенсии независимо от страхового стажа, а если это пенсионное обеспечение не позволяет, то при наличии страхового стажа не менее 25 лет (за исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости до 1 июля 2017 года) имеют право на трудовую пенсию по возрасту.

Возрастной ценз для выхода на пенсию для мужчин увеличивался с 1 июля 2017 года по 1 июля 2021 года, а возрастной ценз для женщин ежегодно увеличивается на 6 месяцев с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года и устанавливается в следующем порядке:

1 июля 2017 - 30 июня 2018 - 63 года 6 месяцев (для мужчин) и 60 лет 6 месяцев (для женщин)

1 июля 2018 - 30 июня 2019 - 64 года (для мужчин) и 61 год (для женщин)

1 июля 2019 - 30 июня 2020 - 64 года 6 месяцев (для мужчин) и 61 год 6 месяцев (для женщин)

1 июля 2020 - 30 июня 2021 - 65 лет (для мужчин) и 62 года (для женщин)

1 июля 2021 - 30 июня 2022 - 65 лет (для мужчин) и 62 года 6 месяцев (для женщин)

1 июля 2022 - 30 июня 2023 - 65 лет (для мужчин) и 63 года (для женщин)

1 июля 2023 - 30 июня 2024 - 65 лет (для мужчин) и 63 года 6 месяцев (для женщин)

1 июля 2024 - 30 июня 2025 - 65 лет (для мужчин) и 64 года (для женщин)

1 июля 2025 - 30 июня 2026 - 65 лет (для мужчин) и 64 года 6 месяцев (для женщин)

1 июля 2026 и после - 65 лет (для мужчин и женщин).

Трудовые пенсии по возрасту назначаются пожизненно. Страховой частью пенсии является сумма пенсионного капитала, зарегистрированного в страховой части лицевого счета застрахованного лица на дату определения трудовой пенсии по возрасту (в том числе пенсионного капитала, зарегистрированного в страховой части лицевого счета застрахованного в соответствии со статьей 27 Закона "О трудовых пенсиях").

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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